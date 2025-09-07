هل اقترب مهاجم كرايوفا الروماني من الأهلي؟.. وكيله يرد



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف ياسين الطاهري وكيل المهاجم الفلسطيني بصفوف نادي كرايوفا الروماني أسد الحملاوي حقيقة ما يتردد عن اقتراب الأخير من الانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الطاهري خلال تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2 مساء أمس السبت:"لم يحدث تواصل بصورة رسمية من النادي الأهلي لضم اللاعب ولكن هناك أطراف أخرى تتحدث معنا ولكن الوقت ليس مناسبًا للتفاوض واللاعب بشارك بشكل أساسي مع فريقه".

وأشار وكيل الحملاوي، إلى أن الأهلي كان مهتمًا بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنهم اختاروا الانضمام كرايوفا الروماني، مضيفًا:"والزمالك كذلك كان هناك اتصالات غير مباشرة ولكن كما قلت الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن أي مفاوضات، وآمل لعب كرة قدم فقط".

وأتم الطاهري تصريحاته بقوله:"نتجنب خلال الوقت الحالي الحديث عن أي شيء آخر إذ نركز حاليًا على المشاركة وتسجيل المنافسات وبطولات الألقاب في رومانيا، وأسد لديه الكثير من العروض الكبيرة".

