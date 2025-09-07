مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

جميع المباريات

إعلان

هل اقترب مهاجم كرايوفا الروماني من الأهلي؟.. وكيله يرد

02:00 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    الفلسطيني أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    اللاعب أسد الحملاوي (1)
  • عرض 16 صورة
    المهاجم أنس الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي مهاجم الأهلي المحتمل
  • عرض 16 صورة
    الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    اللاعب أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    المهام الفلسطيني أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي
  • عرض 16 صورة
    أسد الحملاوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف ياسين الطاهري وكيل المهاجم الفلسطيني بصفوف نادي كرايوفا الروماني أسد الحملاوي حقيقة ما يتردد عن اقتراب الأخير من الانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الطاهري خلال تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2 مساء أمس السبت:"لم يحدث تواصل بصورة رسمية من النادي الأهلي لضم اللاعب ولكن هناك أطراف أخرى تتحدث معنا ولكن الوقت ليس مناسبًا للتفاوض واللاعب بشارك بشكل أساسي مع فريقه".

وأشار وكيل الحملاوي، إلى أن الأهلي كان مهتمًا بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنهم اختاروا الانضمام كرايوفا الروماني، مضيفًا:"والزمالك كذلك كان هناك اتصالات غير مباشرة ولكن كما قلت الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن أي مفاوضات، وآمل لعب كرة قدم فقط".

وأتم الطاهري تصريحاته بقوله:"نتجنب خلال الوقت الحالي الحديث عن أي شيء آخر إذ نركز حاليًا على المشاركة وتسجيل المنافسات وبطولات الألقاب في رومانيا، وأسد لديه الكثير من العروض الكبيرة".

اقرأ أيضًا:

"بشكل البطيخ".. فريق بالدرجة الثالثة يثير الجدل بقميصه الجديد (صور)

هل يشارك بارون أوتشنج للمرة الأولى بتيشرت الزمالك اليوم؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أسد الحملاوي النادي الأهلي صفقات الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة