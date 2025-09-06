"مش بضحك على الناس وعندي مبدأ".. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

كتب - نهى خورشيد

أثار خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الجدل بنشره رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور:"الحمد لله، طول عمري عندي مبدأ، وعارف فضل الزمالك، ومش بقول كلام في التلفزيونات والبرامج أضحك بيه على الناس".

وفي سياق آخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت 13 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفارس الأبيض سقط في فخ الهزيمة، أمام نظيره وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الماضية من دوري نايل.