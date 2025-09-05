كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على ضيفه الإثيوبي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

محمد صلاح تقدم من ركلة جزاء للمنتخب الوطني في الدقيقة 41 قبل أن يعزز عمر مرموش تقدم منتخب مصر بهدف ثانِ من ركلة جزاء أيضًا بالدقيقة 45+1.

ترتيب منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا

الفوز عزز من صدارة منتخب مصر لمجموعته بالتصفيات برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه قبل 3 جولات من نهاية التصفيات ليقترب من التأهل لكأس العالم 2026.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد منتخب إثيوبيا عند النقطة 6 في المركز الخامس بفارق نقطة عن غينيا بيساو صاحب المركز الرابع و5 نقاط عن جيبوتي المتذيل.

ملخص بأبرز أحداث مباراة مصر وإثيوبيا:

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي منتخب مصر ليحصل المنتخب على ركلة ركنية في الدقيقة الثانية نفذها محمد صلاح ولكن أبعدها دفاع إثيوبيا.

وأبعد دفاع منتخب إثيوبيا في الدقيقة التالية ثم تصدى دفاع إثيوبيا لتمريرة من زيزو إلى محمد هاني على يمين الملعب.

وكاد همر مرموش يقص شريط التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة الرابعة حين وصلته تمريرة من زميله تريزيجيه ولكن تصدى حارس مرمى منتخب إثيوبيا للتسديدة ببراعة.

وأرسل محمد حمدي كرة عرضية من يسار الملعب تصدى لها دفاع منتخب إثيوبيا لتصل إلى محمد هاني الذي أرسلها عرضية داخل منطقة جزاء إثيوبيا من يمين الملعب ولكنها لم تصل لأحد.

وأرسل محمد صلاح كرة بينية في الدقيقة 18 لزميله تريزيجيه داخل منطقة الجزاء الذي سددها قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى إثيوبيا لتصبح ركنية.

ونفذ زيزو الركنية بطريقة رائعة من يسار الملعب ليحولها أسامة فيصل برأسه قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس مرمى إثيوبيا لركنية.

ووصلت كرة لتريزيجيه في الدقيقة 20 سددها قوية ولكن تصدى لها القائم ثم سدد عمر مرموش كرة في الدقيقة 25 تصدى لها دفاع إثيوبيا.

وتصدى محمد الشناوي في الدقيقة 28 لتسديدة من جانب منتخب إثيوبيا ثم سدد محمد حمدي كرة قوية على مرمى منتخب إثيوبيا بالدقيقة 31 ولكنها علت المرمى.

وكاد منتخب إثيوبيا يباغت مرمى منتخب مصر في الدقيقة 32 بعد ارتباك بين حارس المرمى محمد الشناوي والظهير الأيسر محمد حمدي ولكن انتهت الكرة في النهاية لركنية.

وسدد لاعب منتخب إثيوبيا في الدقيقة التالية كرة من داخل منطقة جزاء منتخب مصر ولكنها علت مرمى محمد الشناوي.

ووصلت كرة في الدقيقة 34 للاعب عمر مرموش الذي سددها من خارج منطقة جزاء مرمى إثيوبيا أعلى المرمى.

وأشهر الحكم بالدقيقة 36 بطاقة صفراء ضد لاعب المنتخب المصري خالد صبحي لإعاقة لاعب إثيوبيا عن قيادة هجمة من يمين الملعب.

واحتسب الحكم بالدقيقة 39 ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بعد كرة مشتركة من لاعب منتخب إثيوبيا سليمان حامد وتريزيجيه داخل منطقة الجزاء.

وسجل محمد صلاح ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 40 ثم واصل منتخب مصر السيطرة على الكرة قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمنتخب مصر بالدقيقة 45+1 بعد تصدي مدافع إثيوبيا بيده لتسديدة زيزو.

وسجل مرموش ركلة الجزاء هذه المرة بالدقيقة 45+3.

تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، أسامة فيصل.