كتبت-هند عواد:

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، موقفه من العودة لتدريب الأهلي مرة أخرى، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن القلعة الحمراء.

وقاد موسيماني الأهلي للعديد من الألقاب، بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي، لقب الدوري المصري الممتاز، وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.

وقال بيتسو موسيماني، في تصريحات نقلها موقع "centralnews": "لن أفكر في العودة إلى الأهلي، إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقةً جوهريةً مفادها أن "كرة القدم ثلاثة: الفوز والتعادل والخسارة".

واختتم موسيماني: "ليس مستعدًا لتدريب نادٍ يفكر فقط في اللعب، وأنهم سيفوزون دائمًا".

اقرأ أيضًا:

مجانا.. تردد قناة "أون سبورت 1" الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

مفاجأة في الدفاع.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا

لاعب مصري يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي