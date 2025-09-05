مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إدراك الإدارة حقيقة جوهرية.. موسيماني يحدد شرطا للعودة إلى تدريب الأهلي

04:24 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، موقفه من العودة لتدريب الأهلي مرة أخرى، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن القلعة الحمراء.

وقاد موسيماني الأهلي للعديد من الألقاب، بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي، لقب الدوري المصري الممتاز، وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.

وقال بيتسو موسيماني، في تصريحات نقلها موقع "centralnews": "لن أفكر في العودة إلى الأهلي، إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقةً جوهريةً مفادها أن "كرة القدم ثلاثة: الفوز والتعادل والخسارة".

واختتم موسيماني: "ليس مستعدًا لتدريب نادٍ يفكر فقط في اللعب، وأنهم سيفوزون دائمًا".

موسيماني بيتسو موسيماني هل يعود موسيماني للأهلي الأهلي مدرب الأهلي
فيديو قد يعجبك:



