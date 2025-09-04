صحيفة برتغالية تكشف مفاوضات الأهلي مع باولو بينتو

كتب- محمد عبدالهادي:

بدأ النادي الأهلي حامل لقب الدوري، تحركاته الجادة للتعاقد مع مدير فني جديد، بعد البداية المخيبة للآمال في موسم 2025/2026، والتي أسفرت عن إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عقب تحقيق فوز واحد فقط في أول أربع جولات من المسابقة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ojogo" البرتغالية، دخل مسؤولو الأهلي في محادثات استكشافية مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، لتحديد الشروط الأولية لإمكانية توليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويُعد بينتو أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة النادي الأهلي، إلى جانب أسماء أخرى من بينها الثنائي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الوحدة السعودي وأبيل فيريرا مردب بالميراس البرازيلي.

وكان باولو بينتو قد فسخ مؤخرًا عقده مع المنتخب الإماراتي، كما تلقى عرضًا من الاتحاد الأوزبكي لتدريب منتخب "الذئاب البيضاء" استعدادًا لمونديال 2026، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب عدم الاتفاق على الشروط المطروحة.

ويسعى الأهلي حامل اللقب في نسخته الأخيرة إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية تحت قيادة مدربه السابق خوسيه ريبيرو، الذي لم يحقق سوى فوز واحد في سبع مباريات بجميع المسابقات.