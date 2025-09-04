مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

0 0
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

0 4
16:30

الأهلي

منتخب مصر بالزي الأساسي في مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

03:55 م الخميس 04 سبتمبر 2025

منتخب مصر

background

كتب- محمد خيري:
انتهى الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت البرتقالي و الجورب الأحمر .

حضر الاجتماع الفني ممثل عن منتخب مصر كلا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات، و شريف دري وشريف عبد العزيز ممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

منتخب مصر مباراة منتخب مصر وإثيوبيا تصفيات كأس العالم
