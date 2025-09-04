منتخب مصر بالزي الأساسي في مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

كتب- محمد خيري:

انتهى الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت البرتقالي و الجورب الأحمر .

حضر الاجتماع الفني ممثل عن منتخب مصر كلا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات، و شريف دري وشريف عبد العزيز ممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.