كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

7 0
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

0 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جماهير الأهلي تشعل ستاد القاهرة بعد هدف التعادل في شباك الزمالك (فيديو)

كتب ـ نهى خورشيد:

01:06 ص 30/09/2025
أشعلت جماهير النادي الأهلي الأجواء في ستاد القاهرة بعد هدف التعادل الذي سجله حسين الشحات في مرمى الزمالك.

حسين الشحات كان قد حل بديلًا في الدقيقة 69 لزميله طاهر محمد طاهر المصاب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 71.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك خلال المبارالة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك

الزمالك توقف رصيده عقب الخسارة عند النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع الأهلي رصيده عقب الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

