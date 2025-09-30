جماهير الأهلي تشعل ستاد القاهرة بعد هدف التعادل في شباك الزمالك (فيديو)

وسام أبو علي يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري

"أكتر من تصريحات ترامب".. متابعة جماهيرية في فلسطين لمباراة الأهلي والزمالك

"حديث واحتفال".. لقطة مثيرة للجدل بين الشناوي وتريزيجيه قبل تنفيذ ركلة

تعليق مثير من مالك إيفونا لاعب الأهلي السابق بعد فوز الأهلي على الزمالك

أشعلت جماهير النادي الأهلي الأجواء في ستاد القاهرة بعد هدف التعادل الذي سجله حسين الشحات في مرمى الزمالك.

حسين الشحات كان قد حل بديلًا في الدقيقة 69 لزميله طاهر محمد طاهر المصاب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 71.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك خلال المبارالة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك

الزمالك توقف رصيده عقب الخسارة عند النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع الأهلي رصيده عقب الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

شاهد أيضًا:

أول تعليق من زيزو بعد فوز الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري

ردود فعل عواد وحمزة علاء وأفشة على ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي (فيديو)



