أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك بالدوري المصري

أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على حساب الزمالك ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال النحاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مبروك للاعبي الأهلي، تعبوا بشكل قوي في الفترة الأخيرة واستحملوا ضغوطات قوية، البداية مكنتش جيدة للفريق في اللقاء، لكننا نجحنا في السيطرة على المباراة بعد ذلك".

وأضاف: "اتكلمت مع اللعيبة قبل المباراة، على ضرورة التركيز والهدوء، كان لدينا إصرار على المكسب".

وتابع: "محمد شريف قدم مباراة جيدة، ومكنش معاه التوفيق بشكل كبير في اللقاء، وده وارد في الكورة ولكنه قدر يصنع هدف بطريقة مميزة في المباراة".

واختتم النحاس تصريحاته: "حابب أبارك لجماهير الأهلي، وأنا عارف أنهم كانوا مستنين المباراة بشكل كبير، علشان كده اللعيبة كانت مصممة على الفوز".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على حساب الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

