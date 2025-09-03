كتب- محمد عبدالهادي:

أعتمد مسؤولي النادي الأهلي تشكيل الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء، وذلك لقيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ أيام رحيل خوسيه ريبيرو وتعيين عماد النحاس مدربًا للفريق بشكل مؤقت حتى يتم الاستقرار على اسم الجهاز الفني الجديد.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي عن انضمام 4 عناصر جديدة لجهاز النحاس، حيث يتولى عماد النحاس المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت وينضم إليه عادل مصطفى منصب المدرب العام في الجهاز الفني المؤقت.

كما تقرر انضمام محمد نجيب مدربا مساعدا، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، بينما يتولى أمير عبدالحميد تدريب حراس المرمى في الأهلي.