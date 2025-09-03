مباريات الأمس
"عادل مصطفى مدربًا".. الأهلي يعلن بشكل رسمي تشكيل الجهاز الفني المؤقت كاملاً

09:33 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    عماد النحاس
    عماد النحاس
    عماد النحاس
    خوسيه ريبييرو والمترجم عم عماد النحاس
    عماد النحاس
    عماد النحاس
    أمير عبدالحميد
    أمير عبدالحميد
    محمد نجيب نجم الأحمر السابق
    محمد نجيب مدافع الأهلي
    محمد نجيب مدافع الاهلى
كتب- محمد عبدالهادي:

أعتمد مسؤولي النادي الأهلي تشكيل الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء، وذلك لقيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ أيام رحيل خوسيه ريبيرو وتعيين عماد النحاس مدربًا للفريق بشكل مؤقت حتى يتم الاستقرار على اسم الجهاز الفني الجديد.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي عن انضمام 4 عناصر جديدة لجهاز النحاس، حيث يتولى عماد النحاس المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت وينضم إليه عادل مصطفى منصب المدرب العام في الجهاز الفني المؤقت.

كما تقرر انضمام محمد نجيب مدربا مساعدا، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، بينما يتولى أمير عبدالحميد تدريب حراس المرمى في الأهلي.

الأهلي عماد النحاس الجهاز الفني للأهلي تشكيل الجهاز الفني للأهلي
