كتب- محمد خيري:

كشف عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق عن أسباب خسارة الأبيض من نظيره وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحليم في تصريحات عبر قناة الزمالك: "كانت هناك العديد من الأمور الفنية التي لا يتم علاجها لذلك توقعت السقوط في فخ التعادل أو الخسارة".

وأضاف: "الزمالك لا يتطور بالشكل المطلوب أو المنتظر في المباريات الخمس الأخيرة، هناك أمور إيجابية في الفريق ولكن كنا ننتظر ظهور أفضل من ذلك".

وتابع: "هناك حالة كبيرة من فقدان الكرة تسببت في عمل هجمات خطيرة على مرمى الزمالك، ولا يجب أن نخسر حتى وإن كنا نلاعب بنقص عددي".

وواصل: "اللاعبين كانوا ينقصهم الحمية، والجهاز الفني بقيادة فيريرا يسأل عن النتيجة والأداء في المباراة الأخيرة، وكان يجب معالجة الأخطاء خلال سير اللقاء".

وأتم: "العديد من اللاعبين يلعبوا بشكل فردي، وشيكو بانزا يريد عمل كل شئ، وعدي الدباغ لم يستعيد حالته البدنية المطلوبة ومن الصعب الحكم عليه، ولكن يحتاج أن يقاتل أكثر من ذلك وأن يتم دعمه بشكل أكبر في الملعب".