أول تعليق من زيزو بعد فوز الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري

كتب : يوسف محمد سعيد

11:34 م 29/09/2025
    زيزو (3)
    زيزو (2)

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز المارد المارد الأحمر بثنائية على حساب الزمالك في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتمكن الأهلي من تحقيق فوزا مهما اليوم، على حساب نظيره الزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصورة، حيث نشر صورة لجماهير المارد الأحمر وكتب: "مبروك يا أبطال".

كما نشر زيزو أيضًا صورة لحسين الشحات وكتب: "جسمه صغير أه لكن نينجا".

واحتفى زيزو بمحمود تريزيجيه زميله بالفريق، بعد هدفه في مباراة اليوم، حيث نشر صورة له وكتب: "تشكر يا كريزيديه".

ترتيب الأهلي في بطولة الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري.

