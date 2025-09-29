بعد تألقه ضد الزمالك.. أهداف ومساهمات حسين الشحات مع الأهلي

قاد حسين الشحات فريق الأهلي لتحقيق فوز ثمين على غريمه التقليدي الزمالك، في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وواصل الشحات تألقه اللافت مع المارد الأحمر، حيث بات أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا داخل صفوف الفريق منذ انضمامه.

إحصائيات حسين الشحات مع الأهلي

ومنذ ارتدائه قميص الأهلي، خاض حسين الشحات 279 مباراة في مختلف البطولات، ساهم خلالها في 118 هدفًا، بواقع تسجيله 65 هدفًا وصناعته لـ53 آخرين.

كما أحرز الشحات 36 هدفًا وصنع 33 في بطولة الدوري الممتاز، بينما سجل 23 هدفًا وصنع 15 في البطولات الأفريقية، إلى جانب هدف وحيد و4 تمريرات حاسمة في كأس مصر، كما سجل هدفين في بطولة كأس السوبر المصري.