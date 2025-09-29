مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

جميع المباريات

إعلان

بعد تألقه ضد الزمالك.. أهداف ومساهمات حسين الشحات مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

10:19 م 29/09/2025

حسين الشحات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد حسين الشحات فريق الأهلي لتحقيق فوز ثمين على غريمه التقليدي الزمالك، في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وواصل الشحات تألقه اللافت مع المارد الأحمر، حيث بات أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا داخل صفوف الفريق منذ انضمامه.

إحصائيات حسين الشحات مع الأهلي

ومنذ ارتدائه قميص الأهلي، خاض حسين الشحات 279 مباراة في مختلف البطولات، ساهم خلالها في 118 هدفًا، بواقع تسجيله 65 هدفًا وصناعته لـ53 آخرين.

كما أحرز الشحات 36 هدفًا وصنع 33 في بطولة الدوري الممتاز، بينما سجل 23 هدفًا وصنع 15 في البطولات الأفريقية، إلى جانب هدف وحيد و4 تمريرات حاسمة في كأس مصر، كما سجل هدفين في بطولة كأس السوبر المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي مباراة القمة الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة