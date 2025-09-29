مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

0 1
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

فيريرا يستبعد لاعب الزمالك رسميًا قبل مباراة الأهلي.. ورد غير متوقع

كتب : مصراوي

06:42 م 29/09/2025

يانيك فيريرا

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استبعد المدير الفني لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، لاعب خط الوسط سيف فاروق جعفر من قائمته لمباراة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ورغم استبعاد اللاعب من قائمة مباراة الأهلي إلا أنه قرر البقاء والجلوس بالمقصورة باستاد القاهرة؛ لدعم زملائه.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك قبل المباراة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

الأهلي والزمالك اليوم موعد ماتش الأهلي مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأهلي والزمالك

