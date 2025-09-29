مباريات الأمس
"لاعب واحد اللي هيأثر".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك - خاص

كتب - محمد القرش:

03:44 م 29/09/2025

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تحدث محمود أبو الدهب النجم الأسبق للنادي الأهلي، عن مباراة القمة ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة "لمصراوي": "دوافع النادي الأهلي أقوى من الزمالك في المباراة، والزمالك برضه عايز يكسب ويكمل على قمة الدوري المصري".

وأضاف: "غيابات الأهلي في مباراة الزمالك مش هتأثر على الفريق، موجود نجوم كتير جدا، واللاعب الوحيد اللي الفريق هيتأثر بغيابه هو إمام عاشور".

وأوضح: "مفيش قدام عماد النحاس غير المكسب، المباراة مش هتقبل القسمة على اثنين".

وأردف: "أنا شايف أن نجوم المباراة من الأهلي هيكونوا تريزيجيه وبن شرقي ومحمد شريف ومحمد علي بن رمضان، وحسين الشحات".

واختتم: "النجوم من الزمالك خوان ألفينا وناصر ماهر وعبد الله السعيد، دول اللي ممكن يعملوا الفارق في الفريق".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

الأهلي الأهلي والزمالك أبو الدهب محمود أبو الدهب عماد النحاس إمام عشور

