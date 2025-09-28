موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العربية القمة المصري التي تقام بين الأهلي والزمالك، حيث تفصلنا ساعات عن انطلاق المباراة.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تمتلك شبكة قنوات "أون سبورتس" حقوق ملكية بث مباريات الدوري المصري، حيث يٌنقل اللقاء عبر قناة "أون سبورتس 1".