مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 2
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
19:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

كتب : محمد القرش

08:48 م 28/09/2025

الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق كرة القدم العربية القمة المصري التي تقام بين الأهلي والزمالك، حيث تفصلنا ساعات عن انطلاق المباراة.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تمتلك شبكة قنوات "أون سبورتس" حقوق ملكية بث مباريات الدوري المصري، حيث يٌنقل اللقاء عبر قناة "أون سبورتس 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك مباراة الاهلي والزمالك ميعاد ماتش الاهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

استبعاد 6 لاعبين بينهم نجم.. مصدر يكشف ملامح قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك