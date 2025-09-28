مباريات الأمس
أول تحرك من إبراهيم سعيد بعد رفض دعوى حضانة بناته

كتب : مصراوي

06:04 م 28/09/2025

لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد

كشف محمد رشوان، محامي اللاعب إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، عن الخطوات القانونية التي يعتزم اتخاذها بعد رفض محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعواه لضم حضانة بناته.

وقال رشوان في تصريحات خاصة لـ مصراوي اليوم الأحد :"إحنا هنقدّم الطعن خلال 40 يوم زي ما القانون بيقول".

وأضاف :"في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إحنا بنعرض القضية دي قدام الرأي العام باعتبارها قضية نجم معروف، عشان تكون جزء من الدفع نحو تعديل التشريع".

وتابع حديثه قائلاً:"من غير المعقول إن أب قضى 20 سنة مع بناته يتحول لآلة صرف فقط، القوانين لازم تراعي ده، ويكون في نظرة أعمق من البرلمان ومن خلال التوجيهات الرئاسية".

وأتم محمد رشوان:"دي أهم محاور الرد، ونستنى نشوف محكمة الاستئناف هتقول إيه".

