الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 0
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

36 26
15:30

الشارقة

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

41 25
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

أول تعليق من محامي إبراهيم سعيد بعد رفض دعواه لحضانة بناته

كتب : نهي خورشيد

06:00 م 28/09/2025

إبراهيم سعيد

علّق محمد رشوان، محامي اللاعب إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، على حكم محكمة الأسرة بمصر الجديدة، الذي قضى برفض دعوى ضم حضانة بناته.

وقال رشوان في تصريحات خاصة لـ مصراوي اليوم الأحد:"أولاً إحنا كنا متوقعين رفض الدعوى بالشكل ده، لأن المحكمة استدعت البنات، والبنات حضروا قدام والدهم وقالوا إنهم عايزين يكملوا ويعيشوا مع والدتهم، والقانون المصري بيديهم الأحقية في ده".

وأضاف:"إحنا بالفعل كنا متوقعين النتيجة دي، لكن برضه هنشوف أسباب الحكم وحيثياته، وهنطعن خلال 40 يوم وفقاً للقانون".

وتابع حديثه:"لكن المهم في الموضوع إن الأمر بيوضح للرأي العام نقطة أساسية، وهي إن إبراهيم سعيد برّأ ساحته قدام الناس، لأنه طلب بناته وعرض عليهم يعيشوا معاه ويتكفل بيهم بالكامل، لكن للأسف هم اللي رفضوا. وده معناه إن محدش يقدر يقول إنه ظلم بناته أو رفض الصرف عليهم، أو يكرر الكلام اللي كان بيتقال في الإعلام".

وواصل محامي نجم القطبين:"الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو إن الرأي العام كله يعرف إن إبراهيم سعيد ما رفضش أبداً الصرف على بناته، لكن المشكلة إنهم عايزين يحولوه لآلة صرف فلوس فقط، وده اللي إحنا رفضناه".

وأتم تصريحاته قائلاً:"النهارده لما البنات ييجوا قدام المحكمة ويرفضوا يعيشوا مع أبوهم رغم إنه نجم كبير، ده بيثبت للرأي العام كله إنه ما قصّرش في حقهم، وإنه بنفسه قال قدام القضاة إنه عايز يعيش معاهم ويتكفل بيهم".

إبراهيم سعيد حضانة بنات إبراهيم سعيد محامي إبراهيم سعيد

