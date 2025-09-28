"لم أحسم أمري ولكن".. نجم ريال أوفييدو الإسباني يكشف موقفه من الانضمام

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن تطورات ملف المدير الفني للفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الأهلي في مفاوضات متقدمة مع المدير الفني الدنماركي توماس توماسبرج مدرب فريق ميتيالاند السابق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أسامة هلال القائم بمهام مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يتواجد حاليًا بدولة الدنمارك لإنهاء الاتفاق مع المدرب توماس توماسبرج.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل خوسيه ريبيرو عقب الخسارة بهدفين نظيفين على يد بيراميدز في الدوري.

