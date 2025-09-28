مباريات الأمس
مفاجأة غير سارة للأهلي قبل مباراة الزمالك

كتب : مصراوي

11:39 ص 28/09/2025
    أشرف داري
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب عماد النحاس صدمة قبل مباراة القمة المنتظرة أمام نظيره الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

إصابة أشرف داري

وأشار مصدر مسؤول بالجهاز الفني للأهلي، إلى أن المغربي أشرف داري كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة وحين خضع لاختبار بالحصة التدريبية مساء أمس السبت لحسم موقفه من المباراة شعر بآلام بموضع الإصابة ذاتها.

وأتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على غياب أشرف داري عن المباراة واستكماله برنامجه التأهيلي.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 17 نقطة.

