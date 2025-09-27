نادي المصري يُصدر بيانا شديد اللهجة ويهدد بالانسحاب من الدوري

كتب - محمد القرش:

أصدر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بيان رسميا شديد اللهجة، بعد الخسارة من بتروجيت بثلاثية مقابل هدفين في الدوري المصري الممتاز.

وانتقد مجلس النادي البورسعيدي التحكيم المصري، حيث هدد بتجميد نشاطه الرياضي والانسحاب من بطولة الدوري، وقال المصري في بيانه إن طاقم تحكيم مباراة بتروجيت احتسب العديد من الأخطاء التحكيمية.

وأبدى المصري اندهاشه الشديد من احتساب حكم المباراة، محمد عباس قبيل، لعشر دقائق فقط كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، حيث أدعى النادي أن المباراة توقفت أكثر من 10 دقائق لمراجعة الهدف الثاني للمصري وركلة الجزاء المحتسبة لبتروجيت.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري انعقاد دائم اعتبارا من الآن لدراسة اتخاذ العديد من القرارات التصعيدية والتي قد تصل إلى تجميد نشاطه الرياضي والانسحاب من بطولة الدوري خاصة.