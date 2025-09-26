نجم الزمالك السابق يوجه طلبًا للاعبين قبل مباراة الأهلي

"الأهلي نفسه سامح إمام عاشور".. الغندور يدافع عن مدحت شلبي بعد إيقاف برنامجه

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أن مباريات القمة بين القطبين لا تخضع لأي مقاييس أو توقعات مسبقة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية :"يجب تركيز لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة لأن هذه اللقاءات تقف على تفاصيل صغيرة، وهناك دور كبير على الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية".

وأضاف: "أطالب لاعبي الزمالك بالصبر وتنفيذ تعليمات المدير الفني، وفيريرا قادر على اختيار التشكيل الأمثل لمباراة القمة، وعبدالله السعيد لا غنى عنه في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض"

وتابع: "أتمنى أن يكون وسط الملعب بقيادة عبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر، وهناك عناصر مهارية مثل خوان بيزيرا وشيكو بانزا".

وأوضح: "عبدالله السعيد يقوم بدور مهم في الزيادة العددية في الهجوم، وناصر ماهر مفتاح لعب مهم جداً في خط الوسط، وخوان بيزيرا سيشكل خطورة على دفاع الأهلي".

موعد مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري

الأهلي سيستضيف نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر فريق الزمالك الترتيب برصيد 17 نقطة.

