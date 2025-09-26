"جيل الأهلي 2005 لا يقهر".. حكايات تامر عبد الحميد مع القمة

كتب - نهى خورشيد

أكد تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، أن مشواره الكروي أمام الأهلي خلال مسيرته كلاعب لم يشهد الكثير من الخسائر، باستثناء المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6-1.

وقال دونجا في تصريحاته تلفزيونية:"مباريات القمة لها طابع خاص وضغط كبير، وكل لاعب يسعى خلالها لتقديم أفضل ما لديه، في تلك الفترة كنت أشعر بقوتي داخل الملعب، لدرجة أنني كنت قادرًا على اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف: "انتقال محمد أبو تريكة ومحمد بركات وغيرهما من نجوم الجيل الذهبي للأهلي في 2005، جعل المارد الأحمر يسيطر على البطولات لفترة طويلة".