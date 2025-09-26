كتب - يوسف محمد:

رد الإعلامي مدحت شلبي مقدم البرامج، على الهجوم القوي الذي تعرض له خلال الساعات الماضية، من جانب عدد من جماهير الأهلي، بعد تصريحاته الأخيرة ضد رئيس النادي محمود الخطيب.

وكان شلبي تحدث، خلال تقديمه برنامج "مساء الأنوار"، عبر "إم بي سي"، أن الخطيب لم يسافر إلى أمريكا مع بعثة النادي الأهلي، خلال كأس العالم للأندية، بسبب عدم حصوله على تأشيرة السفر وليس، بسبب المرض كما قيل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وخرج مدحت شلبي منذ قليل، لتوضيح التفاصيل الخاصة بتصريحاته تجاه الخطيب، حيث قال خلال برنامجه: "الخطيب أسطورة الكرة المصرية، ولا أجرؤ أن أتحدث عن حياته الشخصية واحترمك كل رؤساء الأندية".

وأضاف: "بخصوص كلامي عن سفر الخطيب لأمريكا، كان بهدف عن إثارة القلق لدى الجماهير المحبة للخطيب، الحديث عن التأشيرة كان طبقا لأحد مصادري الذي أخبرني بهذه المعلومة، ووارد أن تكون خطأ وكان من الممكن التواصل مع أي معد وتصحيح المعلومة".

واختتم شلبي تصريحاته: "الهدف الأساسي من الحديث بالأمس، هو تهدئة الأمور والأجواء في الوسط الرياضي المصري وإرشاد الجميع للصالح العام بشكل كبير".

