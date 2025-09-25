كتب - يوسف محمد:

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضية، مع المدرب البرتغالي برونو لاجي المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي، لإقناعه بتولي تدريب الفريق.

وأشارت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية، عبر تقرير لها اليوم الخميس، إلى أن النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًا للمدرب البرتغالي، بقيمة 4 مليون و800 ألف يورو لتدريب الفريق، فيما طالب المدرب الحصول على 5 ملايين يورو في الموسم.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الاتفاق قد يتم بين الأهلي والمدرب البرتغالي، خلال الساعات المقبلة، حيث سيوافق الأهلي على طلب المدرب، واصفة الأهلي بالنادي الثري.

وأوضحت الصحيفة، أن 200 ألف يورو فقط تفصل إتمام انتقال لاجي للنادي الأهلي، لتكون هذه التجربة الأولى لصاحب ال 49 عاما داخل القارة السمراء، بعد رفضه العديد من العروض الخليجية في الفترة الماضية، خلال الفترة الماضية.

ونوهت الصحيفة، إلى أن المميزات التي قدمها الأهلي في العقد الخاص بالمدرب والقيمة المادية، ساهمت في إقناع المدرب بتولي القيادة الفنية للفريق.

الأهلي كان قد أعلن في أغسطس الماضي رحيل المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

