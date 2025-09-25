مباريات الأمس
جمال جبر يكذب مدحت شلبي وينشر تأشيرة الخطيب لأمريكا

كتب : محمد خيري

01:44 م 25/09/2025
    وليد صلاح الدين والخطيب
    محمود الخطيب وحسام غالي
    الخطيب يحضر مران الأهلي 1
    محمود الخطيب وريبيرو
    محمود الخطيب وريبيرو
    محمود الخطيب من مران الأهلي
    الخطيب من عزاء فاروق العامري (8)
    الخطيب من عزاء فاروق العامري (9)
    محمود الخطيب في صلاة الجنازة

كتب- محمد خيري:

كشف جمال جبر، رئيس المركز الإعلامي للنادي الأهلي، حقيقة رفض إصدار تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، لمحمود الخطيب، لموافقة بعثة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الماضية.

ونشر جمال جبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة التأشيرة الخاصة بمحمود الخطيب للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتب: "كلام مدحت شلبي كذب، وينافي الحقيقة هذه تأشيرة الكابتن محمود الخطيب للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أبريل 2025، وحتى 2030.

وأضاف: "لم يتمكن الخطيب من السفر إلى أمريكا ومرافقة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية، بسبب ظروفه الصحية وليس لعدم الحصول على تأشيرة السفر".

وكان الإعلامي مدحت شلبي، أكد خلال تصريحات في برنامجه، أن ما تحدث عنه محمود الخطيب بعدم سفره مع بعثة الأهلي بسبب ظروف مرضية، ليس صحيحا، بل لرفض إصدار تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الخاصة به.

