"جيمي هيقوم بالواجب ومستعدله".. مدحت شلبي يفتح النار على الخطيب

كتب : مصراوي

12:49 م 25/09/2025
فتح الإعلامي مدحت شلبي، النادي على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب الأخطاء التي ارتكبها النادي خلال الفترة الماضية، على حد قوله.

قال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "أتمنى إنّ الكابتن محمود خطيب ميزعلش مني، أتحدث هنا عن المصلحة العامة، وطبعا جيمي هيقوم بواجبه وأنا عارف ده كويس ومستعد له يا كابتن جيمي".

وأكمل: "المنبر الإعلامي لا بد أن يكون بحقائق ولا بد أن يكون موضوعي، ويتحدث للرأي العام بمنتهى الشفافية والمنطقية، وإذا قرر الخطيب الترشح للانتخابات لابد من دراسة كاملة لتفادي الإخفاقات".

وأضاف: "محدش يقدر ينكر أن الكابتن محمود الخطيب صاحب تاريخ كبير في كرة القدم، واعتبر نفسي صديقه، دخلنا بيت بعض بالعائلات وطلعنا رحلة بحرية مع بعض".

وتابع: "ولكن هناك أخطاء كثيرة شهدها النادي الأهلي في الفترة الماضية، منها على سبيل المثال، الإسباني ريبيرو تولى تدريب الأهلي بعد مارسيل كولر، وكانت هناك مستحقات وصلت إلى حوالي 2 مليون دولار دفعها النادي لمدرب لم يعد يعمل، وأخرى للمدرب الإسباني بقيمة 480 ألف دولار".

واختتم تصريحاته: "النادي الأهلي تكبد حوالي 120 مليون جنيه بسبب بعض الأخطاء الإدارية".

