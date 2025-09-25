مباريات الأمس
"بـ ست نقاط".. نجم الزمالك يتحدث عن توقعاته لقمة الأهلي

كتب : نهي خورشيد

12:52 ص 25/09/2025

أحمد عبد الحليم عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك

كتب - نهى خورشيد

أعرب أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، عن قلقه من النقاط التي فقدها الفريق في الدوري أمام أندية لا تنافسه على اللقب.

وقال عبد الحليم في تصريحات تلفزيونية:"ليس المنطقي أن يترك دونجا هذا الفراغ الكبير بعد إصابته واستبداله أمام الجونة، كان يجب أن يكون في قائمة الفريق بدائل في كل مركز تحسباً لأي ظروف".

وأشار إلى أن مباراة القمة أمام الأهلي لا تحتاج توصية خاصة للاعبين، واصفاً إياها بأنها لقاء بـ "ست نقاط"، متمنياً لحاق دونجا بالمواجهة المرتقبة، مع تأكيده على ضرورة تجهيز بدائل في مركز الارتكاز الدفاعي.

وأوضح عبد الحليم أن محمد إسماعيل قادر على أداء هذا الدور بكفاءة، إلى جانب صلاح مصدق الذي يجيد أيضاً اللعب في نفس المركز.

وختم حديثه :"مباريات القمة دائمًا ما تشهد بروز نجوم جدد، وعودة المصابين ستزيد من قوة الزمالك في هذه المرحلة المهمة".

أحمد عبد الحليم نادي الزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك الدوري المصري

