مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 0
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

0 0
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

0 0
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

"دخول الأمن واعتراضات".. مشادة قوية خلال مباراة الإسماعيلي وإنبي بالدوري (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

08:53 م 24/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الإسماعيلي وإنبي (2)
  • عرض 4 صورة
    الإسماعيلي وإنبي (4)
  • عرض 4 صورة
    الإسماعيلي وإنبي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة الإسماعيلي وإنبي في بطولة الدوري اليوم الأربعاء، الكثير من الأحداث المثيرة واعتراضات قوية من جانب أعضاء الجهاز الفني للدراويش، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للضيوف.

واحتسب حكم مباراة الإسماعيلي وإنبي محمود ناصف، ركلة جزاء للفريق البترولي عند الدقيقة 79 من عمر المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو، وسط اعتراضات قوية من قبل لاعبي الإسماعيلي وجهازهم الفني.

وبعد إعلان الحكم قراره بركلة جزاء لإنبي، انفجر عدد من أفراد الجهاز الفني من الغضب ضد حكم اللقاء، مما اضطر الحكم لإشهار بطاقتين حمراوتين، لإثنين من أعضاء الجهاز الفني للدراويش.

ودخل أحمد العجوز لاعب إنبي، ونجح في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف، لينزل أعضاء الجهاز الفني للدراويش إلى أرضية الملعب، لإظهار اعتراضهم بشدة على قرار الحكم، مما أدى إلى نزول الأمن إلى أرضية الملعب لحماية الحكم.

وزاد إنبي من أوجاع الدروايش، بعدما نجح في تحقيق الفوز عليه بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بترو سبورت"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري "دوري نايل".

اقرأ أيضًا:

"خلاف وحيد".. مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاجي

"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك

"لمناقشة الأمور الانتخابية".. موقف الخطيب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مشادة خلال مباراة الإسماعيلي وإنبي مباراة الإسماعيلي وإنبي حكم مباراة الإسماعيلي وإنبي الدوري المصري الممتاز إنبي يفوز على الإسماعيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟
* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟