شهدت مباراة الإسماعيلي وإنبي في بطولة الدوري اليوم الأربعاء، الكثير من الأحداث المثيرة واعتراضات قوية من جانب أعضاء الجهاز الفني للدراويش، بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للضيوف.

واحتسب حكم مباراة الإسماعيلي وإنبي محمود ناصف، ركلة جزاء للفريق البترولي عند الدقيقة 79 من عمر المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو، وسط اعتراضات قوية من قبل لاعبي الإسماعيلي وجهازهم الفني.

وبعد إعلان الحكم قراره بركلة جزاء لإنبي، انفجر عدد من أفراد الجهاز الفني من الغضب ضد حكم اللقاء، مما اضطر الحكم لإشهار بطاقتين حمراوتين، لإثنين من أعضاء الجهاز الفني للدراويش.

ودخل أحمد العجوز لاعب إنبي، ونجح في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف، لينزل أعضاء الجهاز الفني للدراويش إلى أرضية الملعب، لإظهار اعتراضهم بشدة على قرار الحكم، مما أدى إلى نزول الأمن إلى أرضية الملعب لحماية الحكم.

وزاد إنبي من أوجاع الدروايش، بعدما نجح في تحقيق الفوز عليه بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بترو سبورت"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري "دوري نايل".

الهدف الأول لإنبي + اعتراضات إسماعيلاوية+ كارت أحمر والأمن يحمي حكم اللقاء.. دقائق ساخنة في اللقاء pic.twitter.com/jMy8Nfda4o — ON Sport (@ONTimeSports) September 24, 2025

اقرأ أيضًا:

"خلاف وحيد".. مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاجي

"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك

"لمناقشة الأمور الانتخابية".. موقف الخطيب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي