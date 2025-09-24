رقمان تاريخيان لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز

"كارثة ولا يجوز".. تعليق ناري من شوبير على ما فعله فيريرا قبل مواجهة الأهلي

حقق الكونغولي فيستون ماييلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، 3 أرقام قياسية، بثلاثيته في شباك أهلي جدة السعودي.

وتوج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا المحيط الهادي، بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1، ويلعب على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية، ومن ثم النهائي أمام باريس سان جيرمان.

أرقام تاريخية لفيستون ماييلي

سجل فيستون ماييلي أول ثلاثة أهداف "هاتريك"، في بطولة كأس القارات، منذ استحداثها العام الماضي.

والرقم الثاني الذي حققه الكونغولي، أنه أصبح الهداف التاريخي للبطولة، متجاوزا المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي، الذي أحرز هدفين بالنسخة الماضية.

وأشادت صحيفة "الرياضية" السعودية، بثلاثية اللاعب، وذكرت أن فيستون ماييلي زار شباك السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما أحرز هدفا في شباك السنغال، في لقاء بتصفيات كأس العالم 2026.

