أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز بيراميدز على أهلي جدة؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

توج فريق بيراميدز بلقب بطولة كأس القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا والمحيط الهادي"، بعد الفوز على فريق أهلي جدة السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف.

وحقق بيراميدز، فوزا كبيرا اليوم على حساب نظيره أهلي جدة السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبات بيراميدز ثاني فريق مصري، يتوج بلقب كأس القارات الثلاث "آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي"، حيث سبق وحقق الأهلي اللقب في النسخة الماضية، بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويعود فريق بيراميدز لمنافسات بطولة الدوري المصري، بمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم السبت المقبل، الموافق 27 سبتمبر الجاري ببطولة الدوري.

وتقام مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

أقرأ أيضًا:

استبعاد وعايز يروح الزمالك ومشاركة مع الأهلي.. أحمد عبد القادر خلال 85 يومًا

رسالة خاصة من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة الجونة