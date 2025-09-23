"بفارق الصدارة يتقلص" .. جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت اليوم الثلاثاء ثلاثة مباريات، ضمن منافسات الجولة الثامنة في مواجهات الدوري المصري التي شهدت إثارة وندية قوية وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز الأهلي على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، وتعادل الزمالك أمام الجونة بنتيجة 1-1 ليتقلص فارق الصدارة بعد تعثر لاعبي القلعة البيضاء الذين لم يستفيدون من تعادل المصري في مباراته أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1) الزمالك: 17 نقطة

2) المصري: 15 نقطة

3) وادي دجلة: 13 نقطة

4) الأهلي: 12 نقطة

5) زد: 12 نقطة

6) بيراميدز: 11 نقطة

7) موردن سبورت: 11 نقطة

8) بتروجت: 11 نقطة

9) إنبي: 10 نقاط

10) سموحة: 10 نقاط

11) سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط

12) غزل المحلة: 9 نقاط

13) طلائع الجيش: 9 نقاط

14) الجونة: 8 نقاط

15) حرس الحدود: 8 نقاط

16) البنك الأهلي: 7 نقاط

17) المقاولون العرب: 5 نقاط

18) الاتحاد السكندري: 5 نقاط

19) كهرباء الإسماعيلية: 5 نقاط

20) فاركو: 4 نقاط

21) الإسماعيلي: 4 نقاط