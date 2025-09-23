مباريات الأمس
فيديو هدف عدي الدباغ لفريق الزمالك في مرمي الجونة

كتب : مصراوي

09:01 م 23/09/2025

عدي الدباغ

كتب - محمد عبد السلام:

نجح نادي الزمالك في التقدم على نظيره الجونة بهدف خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

هدف عدي الدباغ للزمالك في مباراة الجونة

وسجل هدف التقدم لنادي الزمالك اللاعب عدي الدباغ في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ترتيب الزمالك في الدوري

وحال استمر نادي الزمالك في التقدم، سيعزز صدارته لترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يتجمد رصيد الجونة عند 7 نقاط ليحتل المركز السادس عشر.

نادي الزمالك عدي الدباغ الزمالك الجونة الدوري المصري

