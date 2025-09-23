فيديو أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود

وسجل أهداف النادي الأهلي كلا من: جراديشار في الدقيقة 3، محمود تريزيجيه في الدقيقة 3+45 من نقطة الجزاء، ياسر إبراهيم في الدقيقة 79.

وسجل أهداف فريق حرس الحدود كل من: محمد حمدي ذكي في الدقيقة 8، إسلام أبو سليمة في الدقيقة 53.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.

جراديشار بتسديدة صاروخية يتقدم للأهلي أمام حرس الحدود ⚽ pic.twitter.com/xP8iazxcsO — ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025

محمد حمدي زكي يسجل التعادل سريعا لحرس الحدود أمام الأهلي ويرفض الاحتفال ⚽ pic.twitter.com/xoTl8DrmbO — ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025

تريزيجيه يسجل التقدم للأهلي من علامة الجزاء ويحتفل مع الجماهير🦅 pic.twitter.com/w8ykajsk7B — ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025