كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

فيديو أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

07:32 م 23/09/2025

الأهلي وحرس الحدود

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود

وسجل أهداف النادي الأهلي كلا من: جراديشار في الدقيقة 3، محمود تريزيجيه في الدقيقة 3+45 من نقطة الجزاء، ياسر إبراهيم في الدقيقة 79.

وسجل أهداف فريق حرس الحدود كل من: محمد حمدي ذكي في الدقيقة 8، إسلام أبو سليمة في الدقيقة 53.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.

