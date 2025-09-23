مباريات الأمس
إعلان

"ولا إمام ولا زيزو محدش يلوي ذراعنا".. تصريحات نارية لنجم الأهلي السابق

كتب : مصراوي

04:15 م 23/09/2025
أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي يحتاج للتعاقد مع مدير فني أجنبي قوي في الفترة المقبلة.

وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الأفضل في الوقت الحالي التعاقد مع مدرب أجنبي قوي أو استمرار عماد النحاس، ولكن عدم الاستعانة بمدرب مصري آخر".

وأضاف: "النحاس يصحح أخطاء الفترة الماضية وهذا يحتاج إلى وقت وحاليا لا يوجد مدرب قوي متاح، واتمنى الصبر في ملف المدرب حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع: "الأهلي مش في حمل مخاطرة جديدة مع مدرب جديد اقل من الأهلي، سياسة الاهلي واحدة والنادي افتقد لسيد عبد الحفيظ لأنه كان مسيطر على أوضة اللبس".

وأردف: "مفيش حد يلوي ذراع النادي الأهلي وهو من يتحكم في رواتب اللاعبين وليس عكس ذلك ولا يفرق معاه زيزو أو إمام عاشور طالما ذلك سيتسبب في مشاكل في أوضة اللبس، واثق من قدرة وليد صلاح الدين على تدارك كل هذه الأزمات".

زيزو أحمد أبو مسلم النادي الأهلي مدير فني أجنبي إمام عاشور

