"ثلاثي معاقب".. 8 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة الجونة بالدوري

كتب : مصراوي

01:20 م 23/09/2025

فريق الزمالك

كتب: محمد خيري:
يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة في صفوفه، قبل مواجهة الجونة، اليوم الثلاثاء، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة، اليوم الثلاثاء، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 16 نقطة، بعد خوض 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك

وتأكد غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك في مواجهة اليوم أمام فاركو لأسباب مختلفة جاءت كالتالي:

عمر جابر .. إصابة
محمود جهاد .. إصابة
محمد شحاتة .. إصابة
محمود الونش.. إيقاف
خوان بيزيرا.. إيقاف
محمود بنتايك .. إيقاف
محمد السيد.. يتواجد مع منتخب مصر للشباب استعدادًا لكأس العالم.
سيف الجزيري.. لأسباب فنية

الزمالك الجونة الدوري فريق الزمالك

