"لقب كأس القارات الثلاث".. كيف تشاهد مباراة بيراميدز وأهلي جدة مجانا؟

كتب : مصراوي

10:45 ص 23/09/2025
يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا، على نظيره أهلي جدة اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة

وتنطلق مباراة بيراميدز مع نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وتزين ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بعلم الفريقين أهلي جدة وبيراميدز، قبل المباراة الهامة، والتي سوف تجمع الفريقين اليوم بحضور جماهيري كبير.

ونجح فريق بيراميدز في تخطي الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

كيف مشاهدة مباراة بيراميدز وأهلي جدة؟

وحتى الآن لم تعلن أي قناة تليفزيونية الحصول على حقوق إذاعة مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي مجانًا عبر منصة FIFA+، كما حصلت منصة شاهد على إذاعة المباراة أيضًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

