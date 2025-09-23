القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

بعد العودة للتألق.. قلق في الأهلي بشأن غياب نجم الفريق عن قمة الزمالك

يواجه النادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والحرس

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام على استاد الكلية الحربية.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة "جوجل"، عن القنوات الناقلة للمباراة، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية، نظرا لنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1.