القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد عبد السلام:

06:00 ص 23/09/2025
يواجه النادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والحرس

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام على استاد الكلية الحربية.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة "جوجل"، عن القنوات الناقلة للمباراة، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية، نظرا لنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وحرس الحدود

