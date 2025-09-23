مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 23/09/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه النادي الزمالك نظيره الجونة، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام على استاد القاهرة الدولي.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة "جوجل"، عن القنوات الناقلة للمباراة، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية، نظرا لنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1.

أقرأ أيضًا:

"خلال حفل الكرة الذهبية".. لويس إنريكي يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم

دوناروما يحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي والحرس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل