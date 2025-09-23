القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز

4 معلومات عن الأهلي السعودي قبل مباراته أمام بيراميدز

يواجه النادي الزمالك نظيره الجونة، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام على استاد القاهرة الدولي.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة "جوجل"، عن القنوات الناقلة للمباراة، وتعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية، نظرا لنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1.

أقرأ أيضًا:

"خلال حفل الكرة الذهبية".. لويس إنريكي يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم

دوناروما يحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم