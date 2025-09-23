تعرف جميع جوائز حفل الكرة الذهبية 2025.. ومركز صلاح التاريخي

4 معلومات عن الأهلي السعودي قبل مباراته أمام بيراميدز

توّج عثمان ديمبيلي اللاعب الفرنسي الدولي موسمه المميز مع نادي باريس سان جيرمان بالفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 كأفضل لاعب بالعالم بعد موسم مميز مع فريقه ومنتخب بلاده.

وحلّ محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول في المركز الرابع كأفضل مركز له بالجائزة، للتعرف على ترتيب أصحاب المراكز الـ 10 الأولى.. اضغط هنا

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية جميع جوائز حفل الكرة الذهبية 2025

-جائزة الكرة الذهبية للرجال : عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات: أيتانا بونماتي (برشلونة)

- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب: لامين لامال (برشلونة)

- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة: فيكي لوبيز (برشلونة)

- جائزة ياشين للرجال: جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)

- جائزة ياشين للسيدات: هانا هامبتون (منتخب إنجلترا)

- جائزة كرويف للرجال:

-أفضل مدرب لفريق رجال لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)

- جائزة كرويف للسيدات:

أفضل مدرب لفريق سيدات: سارينا فيجمان (منتخب إنجلترا)

- أفضل ناد رجالي: باريس سان جيرمان

- أفضل ناد نسائي: أرسنال

- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف للرجال - فيكتور جيوكيريس (أرسنال)

- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة للسيدات - إيفا بايور (برشلونة)



