نتيجة مباراة زد والاتحاد السكندري في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

11:44 م 22/09/2025
فاز زد على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

نتيجة مباراة زد والاتحاد

وانتهت المباراة بفوز زد على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

هدف زد في مرمى الاتحاد

وافتتح التسجيل لفريق زد اللاعب شادي حسين في الدقيقة الـ 12 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ترتيب زد والاتحاد في الدوري

ويذكر أن زد بعد الفوز يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة بينما يحتل الاتحاد المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

الاتحاد السكندري فريق زد

