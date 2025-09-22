مباريات الأمس
"يذكرني بمسلسل خيانة عهد".. العدل يوجه رسالة نارية لـ زيزو

10:58 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

انتقد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، انتقال احمد سيد زيزو من الزمالك إلى الأهلي مشيرا إلى أنه خان نادي الزمالك.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد بعد انتقاله للأهلي رغم أن الزمالك لم يقصر مع اللاعب".

وأضاف: "زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة، وترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس ولكن عبد الله السعيد افضل لاعب في مصر حاليا".

وواصل: "الزمالك عرض على زيزو 80 مليون جنيه سنويا، ولكن هو اختار طريقه، بس في نفس الوقت أوضه لبس الاهلي باظت بعد التعاقد معاه".

جدير بالذكر، أن أحمد سيد زيزو، رحل عن صفوف نادي الزمالك، مطلع الموسم الحالي، عقب انتهاء عقده، وانضم للنادي الأهلي في صفقة مجانية.

زيزو أحمد سيد زيزو الأهلي العدل الزمالك أخبار الزمالك
