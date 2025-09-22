"يذكرني بمسلسل خيانة عهد".. العدل يوجه رسالة نارية لـ زيزو

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة

كتب- محمد خيري:

انتقد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، انتقال احمد سيد زيزو من الزمالك إلى الأهلي مشيرا إلى أنه خان نادي الزمالك.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد بعد انتقاله للأهلي رغم أن الزمالك لم يقصر مع اللاعب".

وأضاف: "زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة، وترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس ولكن عبد الله السعيد افضل لاعب في مصر حاليا".

وواصل: "الزمالك عرض على زيزو 80 مليون جنيه سنويا، ولكن هو اختار طريقه، بس في نفس الوقت أوضه لبس الاهلي باظت بعد التعاقد معاه".

جدير بالذكر، أن أحمد سيد زيزو، رحل عن صفوف نادي الزمالك، مطلع الموسم الحالي، عقب انتهاء عقده، وانضم للنادي الأهلي في صفقة مجانية.

