مدرب الزمالك: أي لاعب سيفكر في مباراة الأهلي سيكون خارجها

كتب - محمد القرش:

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أهمية مباراة الجونة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل تركيزنا في الوقت الحالي على مباراة الجونة، وقادرون على التعامل مع الغيابات سواء محمود حمدي "الونش" أو محمود بنتايج أو خوان بيزيرا".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يخوضون التدريبات بالشكل المطلوب ولدي فريق يمتلك القدرة على تعويض الغيابات ولاعبون لديهم القدرة على المشاركة".

وأضاف: "نعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية، وخضوعهم لعملية الاستشفاء البدني والذهني في ظل ضغط المباريات وضيق الوقت بين كل مباراة وأخرى".

وتابع: "التطور الدفاعي يرجع إلى العمل الجماعي وليس خط الدفاع وحارس المرمى فقط، وأشيد بكل عناصر المنظومة التي تجعل الأداء الدفاعي بهذه الشراسة".

ورفض المدير الفني الربط بين مباراة الجونة ومباراة القمة بعد المقبلة أمام الأهلي، موضحا: "علينا التفكير في كل مباراة على حدة، وهى سياسة الجهاز الفني منذ بداية الموسم وإلى نهايته".

وأردف: "إذا شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الآن لن يكون في حساباتي، وتركيزنا في مباراة الجونة الآن ولا غيرها".

واختتم: "جماهير الزمالك تجعلني مستمتع بما يقدموه وهناك أعداد كبيرة تحضر في كل المباريات، ونشعر لهم بالامتنان، وعلينا أن نشكرهم بتقديم أفضل ما لدينا في كل المباريات وأن نؤدي ما علينا بكامل طاقتنا".

ويلاقي الزمالك نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.