أول تعليق من شيكابالا بعد صعود فريق G لدور الـ 64 بكأس مصر

كتب - يوسف محمد:

يستعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة مع ياسين منصور خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمود الخطيب، كان قد غادر مساء أمس الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، عقب انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العمومية، لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "من المتوقع أن تكون هناك جلسة، بين الثنائي محمود الخطيب وياسين منصور، قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وأضاف: "الجلسة ستكون لتحديد الموقف النهائي لشكل انتخابات القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، المتوقع إقامتها بعد أسابيع قليلة".

ومن المتوقع أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال شهر أكتوبر المقبلة، بشكل خاص يومي 30-31 من الشهر.

وكان محمود الخطيب قد عقد جلسة مع ياسين منصور في مكتبه يوم الإثنين الماضي، في اجتماع تناول الأمر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"هو أنا أبو تريكة".. وائل جمعة يشعل ستديو بي إن سبورتس بهذا التصريح

بيراميدز يطير إلى السعودية استعدادا لمواجهة أهلي جدة