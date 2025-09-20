مباريات الأمس
"الثانية خلال أسبوع".. جلسة مرتقبة بين محمود الخطيب وياسين منصور ..ما القصة؟

07:39 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

يستعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة مع ياسين منصور خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمود الخطيب، كان قد غادر مساء أمس الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، عقب انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العمومية، لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "من المتوقع أن تكون هناك جلسة، بين الثنائي محمود الخطيب وياسين منصور، قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وأضاف: "الجلسة ستكون لتحديد الموقف النهائي لشكل انتخابات القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، المتوقع إقامتها بعد أسابيع قليلة".

ومن المتوقع أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال شهر أكتوبر المقبلة، بشكل خاص يومي 30-31 من الشهر.

وكان محمود الخطيب قد عقد جلسة مع ياسين منصور في مكتبه يوم الإثنين الماضي، في اجتماع تناول الأمر ذاته.

ياسين منصور ومحمود الخطيب النادي الأهلي جلسة بين الخطيب وياسين منصور انتخابات الأهلي انتخابات مجلس إدارة الأهلي
