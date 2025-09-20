مباريات الأمس
الموت يفجع لاعب الزمالك

04:20 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

تلقى محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خبرا صادما، بوفاة جده اليوم السبت 20 سبتمبر.

وكتب الونش عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "جدي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وفاة جد محمود الونش

ويواجه الزمالك نظيره الجونة، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري المصري، ويغيب الونش عن اللقاء، بسبب تعرضه للطرد في مباراة وادي دجلة، وإيقافه 3 مواجهات.

الونش محمود حمدي الونش الزمالك وفاة جد الونش الموت يفجع لاعب الزمالك
