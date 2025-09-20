الموت يفجع لاعب الزمالك

"فيريرا متمسك بموقفه".. موقف لاعب الزمالك "المغضوب عليه" من مباراة الجونة

كتبت-هند عواد:

تلقى محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خبرا صادما، بوفاة جده اليوم السبت 20 سبتمبر.

وكتب الونش عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "جدي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

ويواجه الزمالك نظيره الجونة، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري المصري، ويغيب الونش عن اللقاء، بسبب تعرضه للطرد في مباراة وادي دجلة، وإيقافه 3 مواجهات.

