دفعة قوية للزمالك قبل مباراة الجونة

12:08 م السبت 20 سبتمبر 2025
    أحمد ربيع في مران الزمالك
    أحمد ربيع لاعب الزمالك
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

شهدت الحصة التدريبية لفريق الزمالك مساء يوم أمس الجمعة انتظام لاعب خط الوسط أحمد ربيع بجزء من التدريبات الجماعية التي يستضيفها ستاد الكلية الحربية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره الجونة عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وجاءت مشاركة اللاعب بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به.

صفقة أحمد ربيع

الزمالك تعاقد مع لاعب خط الوسط صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من صفوف البنك الأهلي بالانتقالات الصيفية الماضية ولكنه لم يشارك بأي مباراة حتى الآن.

