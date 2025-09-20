موعد ومكان بطولة السوبر المصري المقبلة

"اتخذنا قرارًا بالفعل".. رد حاسم من الأهلي على تجديد عقود نجوم الفريق

كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، تفاصيل بطولة كأس السوبر المصري المقبلة، والتي ستشهد مشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال الصقر خلال حلقة برنامجه (الكابتن) اليوم الجمعة:"تم تحديد موعد إقامة السوبر المصري في الإمارات، بين الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "من المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر، على أن تقام المباريات بين ثلاثة ملاعب تحددهم رابطة المحترفين في الإمارات".

وأتم حسن: "المباريات ستقام على ملاعب هزاع بن زايد بمدينة العين، ومحمد بن زايد في أبو ظبي، وملعب آل نهيان".

مباريات كأس السوبر المصري

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن بطل الدوري (الأهلي) سيلتقي مع بطل كأس الرابطة (سيراميكا كليوباترا) فيما يلتقي بطل الكأس (الزمالك) بصاحب البطاقة الذهبية (بيراميدز).

