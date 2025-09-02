الأهلي يعلن تعيين مدير فني جديد بشكل مؤقت

كتب - محمد القرش:

قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن تشكيل الجهاز الفني الذي سوف يتولى المسئولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق.

وفي ضوء التصورات التي تقدم بها المدير الرياضي وناقشتها اللجنة تقرر تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة، وعماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني.

ولا تزال المشاورات قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذي سوف يتم الإعلان عنهم لاحقا.

وجاء ذلك القرار، بعد رحيل المدير الفني خوسيه ريبيرو عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج غير المرضية التي حققها مع المارد الأحمر.

