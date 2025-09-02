مباريات الأمس
"كل الشكر".. أول تعليق من طارق مصطفى بعد إقالته من تدريب البنك الأهلي

04:26 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

طارق مصطفى

كتب- محمد خيري:

وجه طارق مصطفى المدير الفني السابق للفريق الأول لنادي البنك الأهلي، رسالة إلى مسؤولي النادي بعد قرار رحيله، بسبب النتائج السيئة وتولي أيمن الرمادي المهمة بدلا منه.

وكتب طارق مصطفى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل الشكر إلى إدارة نادي البنك الأهلي الأستاذ محمد الاتربى استاذ يحيي أبو الفتوح واللواء اشرف نصار واستاذ محمد عبد المنعم لما بذلوه من جهد مع الفريق".

وأضاف: "كما أوجه الشكر إلى جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ومسؤولى المهمات".

واختتم تصريحاته: "وكل التوفيق إلى صديقى المحترم كابتن أيمن الرمادي وجهازه المعاون واتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم".

طارق مصطفى البنك الأهلي نادي البنك الأهلي الدوري المصري رحيل طارق مصطفى
