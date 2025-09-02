لتكرار تجربة صلاح.. المقاولون يوافق على سفر لاعبه إلى أوروبا

كتب- محمد خيري:

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، على سفر لاعب الناشئين عمر ثروت، مواليد 2007، لقضاء فترة معايشة مع نادي جيور اف سي المجري.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم النادي لاحتراف لاعبيه في الأندية الأوروبية واستمرارا لسياسة النادي في منح الفرص للاعبيه للاحتكاك بمدارس أوروبية مختلفة وتسهيل احترافهم خارجيا كونه أكثر الأندية المصرية تصديرا للمواهب.

وتلقى النادي خطابًا رسميًا من النادي المجري يطلب فيه الموافقة على فترة المعايشة، حيث أبدى المقاولون العرب ترحيبه بالعرض.

تأتي هذه الفرصة من أجل تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح، الذي خرج من نادي المقاولون أيضا في السنوات الماضية للاحتراف في نادي بازل السويسري، إلى أن وصل لمكانته الحالية كأفضل لاعبي العالم.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر، ليقضي أسبوعين مع الفريق المجري الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي.