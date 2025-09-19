"جون إدوارد ناجح".. عفت نصار يعلق على مستوى الزمالك في الدوري

كتب ـ نهى خورشيد:

أشاد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، بالأداء الذي يقدمه الفريق في الدوري الممتاز مؤخراً، مؤكدًا أن المستوى الفني في تصاعد مستمر من مباراة إلى أخرى.

وقال نصار في تصريحاته تلفزيونية مساء اليوم الجمعة:"الزمالك قدم تدرج في المستوى خلال مباريات الدوري، والوقوف على مستوى كل لاعب أهم المميزات التي ستصنع الفارق في المباريات المقبلة".

وأضاف: "الفريق الأبيض كان قادراً على الفوز في مواجهتي المقاولون ووادي دجلة، لكن على المدير الفني إيجاد حلول أمام الفرق التي تعتمد على الأسلوب الدفاعي".

وعن تجربة جون إدوارد مع الزمالك، أوضح نجم الفريق السابق: "جون إدوارد ناجح مع الزمالك وتجربته مميزة للغاية على الرغم من تعرضه لانتقادات من بعض رموز النادي، والأفضل في هذه التجربة أنه متخصص ومحترف".

موعد مباراة الزمالك القادمة

الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره الجونة عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل 23 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

